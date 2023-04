Treinreizigers met vogelbekdier gewaarschuwd: gevaarlijk voor dier en mens

De Australische politie verzoekt twee reizigers die een vogelbekdier meenamen in de trein het exemplaar zo snel mogelijk in te leveren. Het dier kan zelf gekwetst raken, maar is ook gevaarlijk voor mensen.

Het duo werd dinsdagochtend gefilmd door bewakingscamera's toen ze in de buurt van Brisbane in de trein stapten. Gewikkeld in een handdoek lieten ze het vogelbekdier aan andere reizigers zien en stonden hen toe het dier te aaien.

Contact met mensen kan gevaarlijk zijn, waarschuwt een politiewoordvoerder. "Het dier kan ziek worden, ziek zijn of doodgaan, hoe langer hij uit zijn natuurlijke omgeving is. Nieuwe voeding of een nieuwe omgeving is geen goed idee. Bovendien heeft hij giftige sporen die gevaarlijk kunnen zijn door mens en dier."

Politieminister Martin van Queensland maakte duidelijk wat hij van de actie vindt: "Agenten zien mensen dagelijks domme dingen doen, maar dit is een heel nieuw niveau van domheid." De twee personen zouden al geïdentificeerd zijn, maar hun verblijfplaats is nog niet bekend.