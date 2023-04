Van Liere trekt zich terug voor wereldbekerfinale, paard Hermès blijkt niet fit

Dressuuramazone Dinja van Liere heeft zich bij de wereldbekerfinale in Omaha vlak voor aanvang van de grand prix teruggetrokken. Haar paard Hermès bleek niet fit genoeg om te starten.

De hengst had in de ochtenduren nog een prima training afgewerkt. "Wat er exact aan de hand is, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft de hengst zich op stal verstapt", verklaarde de KNHS.

Zweistra zesde

Thamar Zweistra ging wel van start in het eerste onderdeel van de finale en eindigde als zesde. Marieke van der Putten werd achtste. De zege ging naar de Duitse Jessica von Bredow-Werndl.

Van Liere mist ook de kür op muziek, die vrijdag gehouden wordt.