'Italiaanse oud-premier Berlusconi lijdt aan leukemie'

Silvio Berlusconi heeft leukemie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een betrouwbare bron. Eerder was het al gemeld door de Italiaanse krant Corriere della Sera. Leukemie, ook wel bloedkanker genaamd, is een woekering van de witte bloedcellen in het beenmerg.

De Italiaanse oud-premier werd gisteren opgenomen in een ziekenhuis in Milaan, nadat hij ademhalingsproblemen had gekregen. Hij wordt verpleegd op de intensivecareafdeling. Er werd toen gezegd dat Berlusconi last had van een infectie en aanspreekbaar was. Over de behandeling die hij krijgt is niets bekendgemaakt.

De 86-jarige Berlusconi kampt al langer met een slechte gezondheid. Hij was vorige week nog een aantal dagen in het ziekenhuis voor controles. Vorig jaar werd hij opgenomen met een urineweginfectie en in 2020 had hij een ernstige covid-infectie, waarmee hij tien dagen in het ziekenhuis lag. Eerder kreeg Berlusconi een nieuwe hartklep en had hij prostaatkanker.

Tal van schandalen

Berlusconi werd groot als mediatycoon en als voorzitter van voetbalclub AC Milan. Hij is een van de rijkste mensen van Italië. Begin jaren 90 ging hij de politiek in en richtte hij de partij Forza Italia op. Tussen 1994 en 2011 was hij drie periodes premier. Hij zit nu in de Italiaanse senaat.

Berlusconi was verwikkeld in tal van schandalen. Hij werd beschuldigd van corruptie en kreeg het verwijt dat hij zijn mediakanalen inzette voor zijn politieke doeleinden. Ook was hij verwikkeld in seksschandalen, waaronder Rubygate. Daarin werd hij ervan beschuldigd dat hij een minderjarige had aangezet tot prostitutie. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk een taakstraf.