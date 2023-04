Schaamte bij Feyenoord: 'Teleurstellend dekt de lading niet, het is verschrikkelijk'

"Ik had dat in eerste instantie niet eens door, pas toen ik bloed zag bij Klaassen begreep ik dat we daarom naar binnen moesten", vertelde Kökçü. "Dat gun je niemand en zoiets hoort niet bij zo'n mooie wedstrijd."

Tadic maakte voorafgaand aan het tumult een gebaar naar zijn mond en het gras. Even werd gedacht aan een denigrerende verwijzing naar de ramadan die Kökçü momenteel doet.

Dat idee had Kökçü zelf niet. "Nee", antwoordde hij op de vraag of Tadic hem had beledigd. "Het was een opstootje zoals die er vaker zijn en we moeten dat niet groter maken dan het was."

Bekijk hieronder reacties van manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen en Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam.