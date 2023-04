Wekdienst 6/4: Macron en Von der Leyen naar Xi • The Passion weer met publiek

Eerst het weer: het is vandaag op steeds meer plekken bewolkt met later ook regen. Het wordt 7 tot 11 graden. Vanaf morgen meer zon en hogere temperaturen.

De Franse president Macron en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie bezoeken vandaag de Chinese president Xi Jinping. Ze zullen proberen Xi meer richting Europa te duwen en juist weg te trekken bij Rusland.

Op deze Witte Donderdag is er na jaren weer publiek welkom bij het tv-evenement The Passion. Het muzikale paasverhaal wordt dit jaar vanuit het Friese Harlingen uitgezonden. De hoofdrollen zijn voor Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria) en Buddy Vedder (Judas).

De eerste drie afleveringen van een podcast van Edwin Evers met koning Willem-Alexander komen vandaag online. De gesprekken zijn opgenomen omdat Willem-Alexander tien jaar staatshoofd is.

Premier Rutte heeft een motie van wantrouwen over zijn stikstofbeleid overleefd, maar erkent dat de breed gedragen kritiek in de Kamer "een relevant signaal" is. De motie werd ingediend door GroenLinks en kreeg steun op links en rechts in de oppositie, inclusief van de BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Bij hoofdelijk stemmen kreeg de motie 59 Kamerleden voor en 76 tegen.

De Tweede Kamer debatteerde van 11.00 uur in de ochtend tot 01.15 uur vannacht met het kabinet, officieel over de uitslag van de Statenverkiezingen, maar vooral over het stikstofbeleid. Premier Rutte herhaalde dat het kabinet het stikstofbeleid wil versnellen. Van vertraging is volgens hem geen sprake, ook niet nu het CDA opnieuw wil onderhandelen over de stikstofplannen.

Feyenoord-Ajax lag stil na hoofdwond Klaassen, politie arresteert man op tribune: Ajax doet aangifte omdat Davy Klaassen iets tegen zijn hoofd gegooid kreeg in de halve bekerfinale tegen Feyenoord. De wedstrijd lag een half uur stil, Ajax won uiteindelijk met 2-1.

Actie Giro555 voor slachtoffers Oekraïne levert 184 miljoen euro op: De actie was de langstlopende actie van Giro555, van februari vorig jaar tot afgelopen maand. Elf hulporganisaties kopen met het geld voedselpakketten en repareren huizen en elektriciteitsvoorzieningen

Britse parlementariër die wilde lobbyen namens gokindustrie geschorst: Een undercoveractie van onderzoeksjournalisten onthulde dat de Conservatief Scott Benton bereid was tegen betaling voor een gokbedrijf op te komen. Dat is verboden.

Even leek het erop dat de buurtsuper in Schoonrewoerd ten onder ging aan de hoge energieprijzen. Maar dorpsbewoners hebben dat voorkomen. Ze kochten een energiezuinige vriezer en werken gratis in de winkel.