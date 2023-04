Actie Giro555 voor slachtoffers Oekraïne levert 184 miljoen euro op

De actie van Giro555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne heeft ruim 184 miljoen euro opgeleverd, laten de elf samenwerkende hulporganisaties van Giro555 weten aan persbureau ANP. Het gironummer werd op 28 februari vorig jaar geopend, vier dagen na de Russische inval. De actie liep tot en met maart van dit jaar en daarmee is het de langstlopende actie van Giro555 ooit.

"Dankzij de niet aflatende steun voor alle slachtoffers van het geweld is de teller die op 28 februari dit jaar nog op ruim 183 miljoen euro stond, nog verder opgelopen", zegt directeur Kees Zevenbergen van Cordaid, een van de deelnemende organisaties. "Een onvoorstelbaar mooie prestatie waar heel Nederland aan bijgedragen heeft."

De landelijke actiedag van Giro555 op 7 maart vorig jaar werd afgesloten met een eindstand van ruim 106 miljoen euro. In oktober vorig jaar was het bedrag opgelopen tot 175 miljoen euro. Daar is sindsdien dus nog zo'n 9 miljoen euro bij gekomen.

Voedselpakketten

Het geld wordt uitgegeven aan humanitaire hulp, zoals het uitdelen van voedselpakketten en bijdragen voor het kopen van voedsel, drinkwater, kleding en medicijnen. Ook wordt het besteed aan het repareren van huizen en water- en elektriciteitsvoorzieningen.

Het is de op een na succesvolste actie ooit van het gironummer. Alleen de inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde met ruim 208 miljoen euro meer op. Overigens is Giro555 sinds begin februari ook opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.