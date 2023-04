Britse parlementariër die wilde lobbyen namens gokindustrie geschorst

De Britse Conservatieve Partij heeft parlementariër Scott Benton geschorst nadat hij had aangeboden om te lobbyen namens een bedrijf in de gokindustrie. Dat bedrijf bleek in werkelijkheid niet te bestaan, maar te zijn verzonnen door onderzoeksjournalisten van de Britse krant The Times.

Op undercoverbeelden doen verslaggevers zich tegenover Benton (35) voor als investeerders uit de gokindustrie die op zoek zijn naar een betaalde adviseur. Benton stelt aan hen voor om te lobbyen bij ministers. In ruil daarvoor zou hij omgerekend maximaal ruim 4500 euro per maand krijgen.

Benton zegt ook dat hij een aankomend vertrouwelijk overheidsdocument over gokhervormingen kan lekken. Ook biedt hij aan om parlementaire vragen in te dienen.

De gedragscode van het Britse parlement verbiedt parlementsleden om tegen betaling te lobbyen. Ook mogen zij niet tegen betaling contact opnemen met ministers of vragen stellen in het parlement. Benton is geschorst gedurende het onderzoek naar zijn handelen. Dat wordt uitgevoerd door de ethische commissie van het parlement.