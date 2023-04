Rutte volhardt in 'versnelling' stikstof, groot deel oppositie zegt vertrouwen op

Het was vooraf duidelijk dat het een zwaar debat zou worden voor het kabinet, en dan met name voor premier Rutte. Want na de persconferentie van afgelopen vrijdag was de stand van zaken over het stikstofbeleid van het kabinet er niet duidelijker op geworden. Het CDA vroeg om een pauze en kondigde aan opnieuw over een deel van het regeerakkoord te willen onderhandelen. Rutte sprak juist van versnellen.

Vandaag in het Kamerdebat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zei Rutte opnieuw dat het kabinet het stikstofbeleid gaat versnellen. Hij zei dat het kabinet werkt aan de 'piekbelastersregeling' voor bedrijven die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden, en aan een uitkoopregeling voor boeren die vrijwillig willen stoppen. Ook wordt er gewerkt aan een landbouwakkoord.

Rutte zei verder dat de afspraak met het CDA, om het landbouwakkoord en onderhandelingen in de provincies af te wachten, niet leidt tot vertraging of een pauze. Een groot deel van de oppositiepartijen heeft daar totaal geen vertrouwen in.

Want hoe het kabinet de versnelling gaat bereiken, werd voor hen niet duidelijk. De uitkoopregelingen voor piekbelasters en boeren liggen ter beoordeling bij de Europese Commissie. Die moet beoordelen of er sprake is van toegestane staatssteun. Nederland moet dat afwachten. "Ik volg dat nauwgezet", zei Rutte. Weinig piekbelasters willen overigens uitgekocht worden.

Veel partijen aan tafel

En het landbouwakkoord moet nog worden gesloten. Daarbij zitten het kabinet en de verschillende landbouworganisaties aan tafel. In het landbouwakkoord wil het kabinet afspraken met de agrarische sector vastleggen over de bestemming van grond, innovatie en vergroening. De gesprekken lopen al vanaf december zonder resultaat, en Agractie stapte onlangs (tijdelijk) uit de onderhandelingen.

"We zetten in op innovatie, onder andere voor stalsystemen", zei Rutte. "Dus op dat innovatiespoor blijven we ook inzetten." Rutte noemde het jaartal 2030 of 2035 "voor de korte termijn niet zo relevant".

Alle vier de coalitiepartijen vinden dat het sneller moet, want het bad stroomt over, zei de premier: