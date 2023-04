Na het verdwijnen van het zerocovidbeleid mogen Chinezen hun doden weer vieren

Zeker dertig mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen, waaronder vader Xu Changgui. "De loyaliteit van mijn vader aan de grote leider was groot", zegt Xinnian daarover. "Zo deed hij bijvoorbeeld ook aan zelfkritieken voor het standbeeld van de leider. Zijn dood betekende dat mijn moeder al vroeg weduwe werd. In haar eentje moest ze voor zes kinderen zorgen."

Geen vanzelfsprekendheid: haar echtgenoot kwam eind jaren '60 al om het leven, tijdens de rampjaren onder Mao Zedong. Een conflict tussen twee rivaliserende facties liep zo hoog op, dat hij het met zijn leven moest bekopen. "Er werd geschoten, bloed vergoten", zegt zoon Xu Xinnian over de factie die het gemunt had op de Mao-getrouwen. "Het gebouw waarin mijn vader zat werd zelfs gebombardeerd."

"Hier oma, opa, rook een sigaret", zegt één van de kleinkinderen van Lü Jinfeng, terwijl hij twee sigaretten naast een serie wierrookstaafjes in het zand prikt, bij het graf van zijn grootmoeder. Honderd dagen eerder is ze overleden aan de gevolgen van covid. Tot dan toe had de 96-jarige Lü alles overleefd: een burgeroorlog, de Japanse bezetting, ook de culturele revolutie.

Het is Qingming, het jaarlijkse festival waarop mensen in de regio hun doden herdenken. Voor veel Chinezen is deze dag, waarop gevierd én gerouwd wordt, dit jaar anders. Na drie jaar van strenge reisbeperkingen zijn families eindelijk weer herenigd en mogen ze voor het eerst hun doden weer vieren.

Het is enorm druk op de begraafplaats van Linfen, in het noorden van China. Van alle kanten klinken honderdduizendklappers en gaan vuurpijlen de lucht in. Bij de ingang wordt vuurwerk verkocht, onder meer om boze geesten mee weg te jagen. Maar ook papiergeld, fruit en andere spullen die van pas zouden kunnen komen in het hiernamaals.

5 april is traditioneel de dag dat in China de graven geveegd moeten worden. Qingming, ook bekend als Tomb Sweeping Day, wordt beschouwd als een van de belangrijkste traditionele feestdagen. Een tijd waarin families samenkomen om hun voorouders te eren - NOS

"We woonden in een grot op het lössplateau, makkelijk was het niet", vertelt dochter Xu Guanghua met tranen in haar gezicht. "Er moest hard gewerkt worden. Ze was elk jaar modelwerknemer bij de coöperatie waar ze werkte, heeft ons altijd geleerd zuinig en gezagsgetrouw te zijn." Moeder Lü, die al lid was van de communistische partij nog voordat Mao de Volksrepubliek had uitgeroepen, bleef loyaal aan de hamer en sikkel tot het einde.

"Ze houdt van de partij, voor de volle honderd procent", zegt dochter Xu Guanghua. "Na de aardbeving in Sichuan stortte ze bijvoorbeeld 500 renminbi in de partijkas. Na de uitbraak van corona in Wuhan maakte ze nog eens 200 renminbi over", vertelt ze, omgerekend 65 en 25 euro. Toen haar moeder kwam te overlijden zat Guanghua bij haar zoon in Amerika. Ze kon niet op tijd terug zijn voor de begrafenis.

"Sowieso durfde niemand het mij in eerste instantie te vertellen, bang dat ik dan niet kon eten en slapen", zegt ze, de tranen over haar wangen rollend in de slaapkamer van haar moeder. Op het nachtkastje prijken portretfoto's van haar beide ouders. "Twee nachten ben ik van streek geweest en heb ik inderdaad niet geslapen. Ik had haar graag nog willen kussen."