Politiechef Mexico-Stad rijdt in hinderlaag drugskartel; auto doorzeefd

De hoogste politiechef van Mexico-Stad is gewond geraakt bij een aanval die vermoedelijk het werk was van drugscriminelen. Drie mensen kwamen om het leven. Politiechef Omar García Harfuch werd geraakt door drie kogels en ligt in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.

De doden zijn twee bodyguards van García en een voorbijganger: een vrouw die in haar auto op weg was naar haar werk.

Rond 06.30 uur sloegen de aanvallers toe. García reed over de boulevard van een van de chicste buurten van de stad toen een vrachtwagen en een pick-up zijn gepantserde terreinwagen klemreden. Vanuit de hoge laadbak van de vrachtwagen kwamen schutters tevoorschijn die zijn auto beschoten met allerlei typen vuurwapens. Ook gooiden ze met granaten.