Klaassen wilde Klassieker uitspelen, ondanks hoofdwond: 'Anders hebben ze je'

Davy Klaassen wilde de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax (1-2) uitspelen nadat hij een hoofdwond had opgelopen door een geworpen voorwerp uit het publiek. De Ajax-middenvelder reageerde kort na de tumultueuze wedstrijd in de Kuip bij ESPN.

"Nu gaat het weer prima. Toen de wedstrijd werd hervat, had ik een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite om me te focussen. Dan kun je stoer door willen gaan, maar daar heeft niemand wat aan." Hij liet zich kort na de hervatting wisselen.

Netten

De maker van de winnende 2-1 (waardoor Ajax de bekerfinale haalde) maakte al heel wat mee in de Kuip, maar zo gek als deze halve finale in de beker was het ook voor hem nog niet geweest.

"Het zijn hier altijd gekke wedstrijden, maar dit hadden we niet verwacht", zei Klaassen. "Misschien waren die netten toch niet zo'n slecht idee."