Klaassen wilde graag doorspelen ondanks hoofdwond: 'Anders hebben ze je'

De maker van de winnende 2-1 (waardoor Ajax de bekerfinale haalde) maakte al heel wat mee in De Kuip, maar zo gek als deze halve finale in de beker was het ook voor hem nog niet geweest.

"Nu gaat het weer prima. Toen de wedstrijd werd hervat, had ik een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite om me te focussen. Dan kun je stoer door willen gaan, maar daar heeft niemand wat aan." Hij liet zich kort na de hervatting wisselen.

Davy Klaassen wilde de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax (1-2) uitspelen nadat hij een hoofdwond had opgelopen door een geworpen voorwerp uit het publiek . De Ajax-middenvelder reageerde kort na de tumultueuze wedstrijd in de Kuip bij ESPN.

"Ik had dat in eerste instantie niet eens door, pas toen ik bloed zag bij Klaassen begreep ik dat we daarom naar binnen moesten", vertelde Kökçü. "Dat gun je niemand en zoiets hoort niet bij zo'n mooie wedstrijd."

Orkun Kökçü, de aanvoerder van Feyenoord, was betrokken bij het opstootje in de hoek van het veld, waarvandaan het voorwerp naar het hoofd van Klaassen werd gegooid.

"Je wil ook niet weglopen. Dan hebben ze je en dat wil je niet toelaten. Ik voelde me ook niet per se onveilig, maar als er nog iets was gebeurd, was het wel klaar geweest denk ik."

Kökçü reageerde bij dat opstootje fel op een provocatie van Tadic, die een gebaar naar zijn mond en het gras maakte. Even werd gedacht aan een denigrerende verwijzing naar de ramadan die Kökçü momenteel doet.

Dat idee had Kökçü zelf niet. "Nee", antwoordde hij op de vraag of Tadic hem had beledigd. "Het was een opstootje zoals die er vaker zijn en we moeten dat niet groter maken dan het was."

Slot baalt van incident

Feyenoord-trainer Arne Slot zei zich te schamen voor de gebeurtenissen in de Kuip. "Dit wil je natuurlijk absoluut niet zien op een voetbalveld. Laat staan bij de club waarbij jij hoofdtrainer bent."

"Het was een ontzettend teleurstellend moment. En ik kan hier eigenlijk nog veel ergere woorden voor gebruiken, want 'teleurstellend' dekt de lading niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk."

