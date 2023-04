United wint nipt van Brentford, met Weghorst voor het eerst op de bank

Manchester United heeft zijn eerste zege in de Premier League geboekt sinds 19 februari. De ploeg van coach Erik ten Hag won thuis nipt, maar verdiend met 1-0 van Brentford door een goal van Marcus Rashford.

Brentford was ook de tegenstander in de tweede competitiewedstrijd van Ten Hag en dat duel eindigde toen in een 4-0 nederlaag voor United. Dit keer hadden de mannen van Ten Hag weinig te duchten van de nummer negen van de Premier League.

Weghorst op de bank

Wout Weghorst, de laatste tijd veel bekritiseerd in de Engelse media, stond voor het eerst sinds zijn komst naar Manchester - na negentien wedstrijden - niet in de basis. Tyrell Malacia zat ook op de bank, maar viel nog voor rust in door een blessure van Luke Shaw.