Ajax bereikt bekerfinale in vijandige Kuip: bewogen overwinning op Feyenoord

De wedstrijd lag een half uur stil, maar werd uiteindelijk uitgespeeld. In de tussentijd had de politie een man op de tribune opgepakt.

Ajax heeft zich na een uiterst tumultueus duel met Feyenoord geplaatst voor de finale van het bekertoernooi. De Amsterdammers wonnen in De Kuip met 2-1, maar de wedstrijd zal vooral worden herinnerd om een incident in de 62ste minuut .

Toen de dikke zwarte rook eenmaal uit de Kuip gewaaid was, hadden beide ploegen tijd nodig om in hun spel te komen. Zoals vaker in Klassiekers onder hoogspanning werd de bal over en weer snel ingeleverd en was er van verzorgd spel nog niet veel sprake.

De derde Klassieker van het seizoen was ook na een seconde of twintig al stilgelegd, vanwege de rookontwikkeling door een uit de klauwen gelopen vuurwerkactie van de Feyenoord-fans.

Toch raakte Feyenoord daar niet erg van in de war. Langzaam maar zeker kwamen de Rotterdammers in hun spel en Ajax werd verder naar achteren gedrukt.

Aan de zijkanten kwamen Quilindschy Hartman (links) en Jahanbaksh (rechts) steeds vaker door. Dat leverde eerst een enorme kans op voor Jahanbaksh en kort daarna de verdiende gelijkmaker. Giménez werd volledig vrijgelaten door de Ajax-defensie, waarna hij keurig binnenkopte.

Na rust leek Feyenoord scherper, maar was het toch Ajax dat weer op voorsprong kwam. Tadic stak Steven Bergwijn weg, die op Timon Wellenreuther stuitte. Daarna zat de Duitser keeper er in de rebound nog een keer tussen, maar in derde instantie was het wel raak, toen Klaassen raak volleerde.

Ajax houdt stand

Even later volgde de situatie rond de hoofdwond van Klaassen. Toen beide teams in de kleedkamers zaten, kwam Feyenoords assistent-trainer John de Wolf het veld op om het publiek - in plat en duidelijk Rotterdams - toe te spreken.

Na de hervatting van de wedstrijd zette Feyenoord alles op alles om de gelijkmaker te forceren. Slot bracht in één wisselmoment vier verse krachten om het tij nog te keren.

Met een kopbal van Gímenez op de paal lukte dat kort voor tijd nog bijna. Taylor kreeg in de 95ste minuut nog rood. Maar uiteindelijk hield Ajax ook met tien man stand en staan de Amsterdammers in mei weer in de Kuip, dan voor de finale tegen PSV.