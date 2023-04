Feyenoord-Ajax lag stil na hoofdwond Klaassen, politie arresteert man op tribune

In de 62ste minuut ontstond er bij een 1-2 stand voor Ajax een opstootje in een hoek van het veld. Dusan Tadic en Orkun Kökçü kregen het met elkaar aan de stok. In alle commotie werd Klaassen vol op zijn hoofd geraakt, naar het leek door een aansteker. Hij bloedde vervolgens flink.

De halve finale van de KNVB-beker in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax heeft lange tijd stilgelegen, nadat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond had opgelopen door een voorwerp dat uit het publiek gegooid werd.

Feyenoord-Ajax was aan het begin van de wedstrijd ook al even stilgelegd door rookontwikkeling die ontstond na een uit de hand gelopen vuurwerkactie van de supporters.

Klaassen moest kort na de hervatting van de wedstrijd worden gewisseld. Hij had last van duizeligheid.

Lang was niet duidelijk of het duel zou worden uitgespeeld, maar na een stevige toespraak van Feyenoords assistent-trainer John de Wolf richting het vak waar het voorwerp vandaan kwam ("jullie daar, gebruik godverdomme jullie kop") ging het duel toch verder.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz heeft haar afschuw uitgesproken over de gebeurtenissen in de Kuip. "Wat een dieptepunt", twitterde ze. "Wat een schande. Als je een speler belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden."

Discussie

Ook politievakbond ACP heeft geen goed woord over voor het gedrag van sommige toeschouwers in de Kuip. "Ronduit schandalig gedrag van een aantal 'voetbalsupporters' rondom #klassieker", reageert voorzitter Wim Groeneweg. "Het kost de maatschappij veel geld en politiecapaciteit om dit in goede banen te leiden. Daarom de discussie over (uit)publiek bij wedstrijden en andere maatregelen."

Ook de bond zelf reageert op sociale media. Die vindt dat "doortastend optreden" van de KNVB niet kan uitblijven. "Geweld rondom voetbalwedstrijden is ontoelaatbaar en wakkert de discussie over (uit)publiek rondom wedstrijden verder aan", aldus de ACP.