Afschuw over nieuw 'dieptepunt' in de Kuip: 'Schandalig gedrag'

"Een dieptepunt", noemt minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid het incident waarbij Ajax-speler Davy Klaassen in het duel met Feyenoord werd geraakt door waarschijnlijk een aansteker uit het publiek. "Wat een schande. Als je een speler belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden."

De halve finale van het bekertoernooi in De Kuip lag na het voorval meer dan een half uur stil. Alle spelers volgden Klaassen, die een flinke hoofdwond had, naar de kleedkamers. Lang was niet duidelijk of het duel uitgespeeld zou worden.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wilde het duel niet definitief staken. "Dit was een hele teleurstellende avond. Het spijt mij dat dit Klaassen is overkomen, maar om een wedstrijd te staken moet de openbare orde in het geding zijn en dat was niet het geval." Aboutaleb noemt het incident wel "het failliet van het voetbal".