Minstens vijf doden door tornado in Amerikaanse staat Missouri

In de Amerikaanse staat Missouri zijn minstens vijf mensen omgekomen door een tornado. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Hulpverleners zijn tussen het puin van verwoeste gebouwen op zoek naar slachtoffers.

De slachtoffers vielen in het zuidoosten van Missouri. Volgens lokale autoriteiten zijn de verwoestingen vooral in plattelandsgebieden.

In de staten Iowa en Illinois veroorzaakten zware hagelbuien veel schade. Het noodweer blijft aanhouden en grote steden als Chicago, Detroit en Indianapolis lopen ook risico om getroffen te worden.

Eerder deze week kwamen in de VS al 32 mensen om door zware stormen en tornado's. Een week daarvoor kwamen 26 mensen om het leven en werden honderden woningen verwoest in Rolling Fork in de Mississippi-delta.