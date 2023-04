Zeewolde en COA akkoord over heropening voormalig azc

In Zeewolde wordt een voormalig asielzoekerscentrum vanaf juni weer in gebruik genomen. De gemeente Zeewolde en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben daarover vanmiddag een overeenkomst getekend.

In totaal worden in Zeewolde 600 mensen opgevangen, volgens de gemeente voornamelijk gezinnen en zogenoemde nareizigers. Dat zijn gezinsleden van statushouders. Zeewolde stelde bij de heropening van het azc de voorwaarde dat er geen alleenstaande mannen opgevangen zouden worden en het COA heeft daarmee ingestemd, schrijft Omroep Flevoland.

Volgens burgemeester Gerrit Jan Gorter komt er ook een school op het azc. Daar kunnen straks ook Oekraïense kinderen terecht. De burgemeester verwacht dat de steun in het dorp hetzelfde is als in de periode tussen 2015 en 2018. "We hadden toen 400 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de gezinnen die op het azc zaten", zegt de burgemeester tegen de regionale omroep.

Het azc werd in 2018 gesloten. Op dit moment wonen er op het terrein aan de Bosruiterweg zo'n 1200 arbeidsmigranten. Die krijgen straks een nieuwe woonruimte op een naastliggend terrein. Aan de bouw daarvan wordt nu gewerkt. Het nieuwe azc blijft in ieder geval tot eind 2025 in gebruik. Afhankelijk van de bevindingen kan het daarna voor onbepaalde tijd blijven.