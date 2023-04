Eerste officiële staatsbezoek Zelensky is niet voor niets aan Polen: 'Historische band'

Beide landen hebben veel gemeen, waaronder een "troebele historie" met Rusland, zegt Iwona Gusc, cultuurhistoricus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had Warschau uitgekozen als locatie voor zijn eerste staatsbezoek sinds de oorlog is uitgebroken. En dat is niet alleen omdat Polen vluchtelingen opvangt, wapens levert en zich inzet voor meer wapenleveranties aan Oekraïne.

Duda hoopt op zijn beurt dat Polen een belangrijke rol kan vervullen bij de wederopbouw van het buurland. Een rol die niet alleen economisch interessant is, maar ook geopolitiek, zegt Gusc. De geboren Poolse ziet vanuit Nederland hoe Polen een steeds prominentere rol gaat spelen in Europa. "De oorlog heeft de positie van Polen binnen Europa versterkt", zegt ze.

Zelensky praat vandaag in Warschau met president Duda, Poolse politici en gevluchte Oekraïners. Het wordt het eerste officiële bezoek van Zelensky aan Polen sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Polen is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne. - NOS

Met al die belangen in hun hoofd kwamen Zelensky en zijn vrouw aan in Warschau, op uitnodiging van Duda. Dat de twee samen reizen is nog niet eerder gebeurd. Bij een eventuele aanslag of ongeluk moet een van tweeën eigenlijk in Oekraïne zijn.

"Dat Zelensky dit toch doet, geeft aan dat hij zich veilig genoeg voelt", zegt Gusc. "Dit is een diepe buiging voor Polen." Zelensky kreeg een hoge onderscheiding en sprak in het openbaar voor het Koninklijk Paleis in Warschau. Hij zei dat de landen "schouder aan schouder" staan.

'Even belangrijk als bezoek Biden'

Polen heeft nog een belang: er zitten op dit moment tussen de een en twee miljoen Oekraïense vluchtelingen in het land. "In Polen gaan ze ervan uit dat een deel daarvan blijft", zegt Iwona Gusc. "Er zijn altijd wel veel Oekraïners in Polen geweest, vaak waren dat arbeidsmigranten. Maar met deze nieuwe groep zijn nauwe banden van belang." Voor Zelensky was dit bezoek ook een mooie gelegenheid om Polen te bedanken voor de ruimhartige opvang van vluchtelingen.

Al met al heeft het staatsbezoek van Zelensky voor Gusc een grote historische waarde. "Dit is net zo belangrijk als het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan Kyiv" zegt ze. "Het toont namelijk aan dat het centrum van Europa zich verplaatst, met een belangrijke rol voor Centraal- en Oost-Europa".