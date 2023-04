Ons kortetermijngeheugen is minder betrouwbaar dan gedacht

Mensen kunnen zich een waarneming al na een paar seconden verkeerd herinneren, en dan ook nog eens met grote zelfverzekerdheid. Naarmate de seconden verstrijken, wordt een herinnering al rap minder betrouwbaar, blijkt uit een nieuwe Nederlands-Britse studie. "Een onverwacht resultaat", noemt cognitief psycholoog Marte Otten van de Universiteit van Amsterdam haar studie dan ook. "In eerdere experimenten zaten proefpersonen er ook wel eens naast, maar toen was niet duidelijk of ze gokten of zeker waren van hun zaak. In dit onderzoek zeiden mensen: ik weet het zeker. Terwijl ze nog steeds fouten maakten". Van het langetermijngeheugen was al bekend dat het niet altijd betrouwbaar is, en in sommige gevallen zelfs ruimte kan bieden aan valse herinneringen (zie kader). Maar algemeen werd aangenomen dat herinneringen van slechts een paar seconden oud vrij betrouwbaar zijn. Gespiegelde letters In vier verschillende experimenten lieten de wetenschappers steeds letters zien, waarvan een deel gespiegeld was. Aan de proefpersonen de opdracht om te zeggen welke letters ze zagen en of ze gespiegeld waren of niet. Daarbij gingen de proefpersonen tot in de helft van de gevallen de mist in, ook als ze aangaven niet te twijfelen aan hun geheugen. De resultaten zijn gepubliceerd in het blad PLoS ONE.

Valse herinneringen Herinneringen aan zaken die nooit hebben plaatsgevonden, kunnen vrij eenvoudig ontstaan of opgeroepen worden. Geef mensen een lijst met woorden als 'bed', 'nacht', 'moe' en 'kussen', en de kans is aanzienlijk dat ze laten het woord 'slaap' menen te hebben gehoord. Als je de helft van die woorden door een man laat voorlezen en de andere helft door een vrouw dan zullen ze zich vaak menen te herinneren dat het helemaal niet uitgesproken woord 'slaap' door een man of vrouw werd uitgesproken. En het kan nog extremer: de Australische psycholoog Donald Thomson werd tot zijn eigen verbazing ooit verdacht van verkrachting. Onmogelijk, want hij was op het moment van de verkrachting live op de televisie. De televisie bleek te hebben aangestaan bij het slachtoffer, waardoor die de psycholoog verwarde met de echte dader.

Nu is het spiegelen van een letter natuurlijk maar een kleine verandering, het is niet alsof een auto opeens in een boot verandert. Lezen de onderzoekers niet te veel in de resultaten? "Die vraag begrijp ik heel goed", reageert Otten, "Je moet dit onderzoek eigenlijk zien als een eerste stap. Ik zou in de toekomst graag onderzoeken of dit effect ook optreedt in sociale omgevingen. Vullen we onze herinneringen op het gebied van afkomst en gender ook in op basis van onze verwachtingen? Zulke zaken liggen veel minder vast, maar zijn juist belangrijk."

Je geheugen begint al na een seconde af te nemen. Marte Otten, cognitief psycholoog