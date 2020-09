Automobilist rijdt in op bezoekers pub Rijsbergen

Een automobilist is vannacht ingereden op bezoekers van pub The Jolly Jester in Rijsbergen. Dit gebeurde rond 05.30 uur aan de Sint Bavostraat. Volgens getuigen reed de automobilist hierna door, meldt Omroep Brabant.

Er zouden twee mensen gewond zijn geraakt. Zij zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De automobilist is volgens getuigen het fietspad op gereden en daarna op de bezoekers ingereden. Op de weg lagen drie fietsen met flinke schade.

De straat is door de politie afgezet voor het overige verkeer. De doorgereden auto zou schade moeten hebben aan de voorruit.