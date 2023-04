Gevoelige ontmoeting in VS: president Taiwan spreekt voorzitter Huis van Afgevaardigden

In Californië heeft de president van Taiwan een ontmoeting gehad met de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het bezoek ligt geopolitiek zeer gevoelig: China had vooraf gedreigd met tegenmaatregelen.

Het is ruim veertig jaar geleden dat een Taiwanees staatshoofd op Amerikaans grondgebied sprak met zo'n hooggeplaatste politicus. De Republikein Kevin McCarthy ontving Tsai Ing-wen in de Ronald Reagan-bibliotheek in het Californische Simi Valley, die is opgericht ter nagedachtenis aan de president uit de jaren 80.

McCarthy zei dat hij er optimistisch over is dat Taiwan en de VS samen "vrijheid, democratie, vrede en stabiliteit" kunnen blijven bevorderen. Hij is na president Biden en vicepresident Harris de hoogste leider van de VS.

De Chinese regering beschouwt het bezoek als een provocatie. Peking erkent de soevereiniteit van Taiwan niet en beschouwt het eiland met ruim 23 miljoen inwoners als een provincie die moet worden "herenigd met het moederland".

Grote legeroefening

Het vorige contact op hoog niveau tussen Taiwan en de VS leidde tot een ongekend grote legeroefening van China rondom het eiland. In augustus 2022 voeren Chinese oorlogsschepen meerdere dagen op rij langs Taiwan na een bezoek aan Taipei van toenmalig Huis-voorzitter Nancy Pelosi. Ook werden voor het eerst Chinese raketten over het eiland geschoten. Maar het was alleen machtsvertoon; confrontaties bleven uit.

Analisten verwachten dat de ontmoeting van Tsai en McCarthy tot een minder heftige reactie van China zal leiden dan Pelosi's bezoek aan Taiwan vorig jaar. Peking heeft vooraf niet gezegd welke repercussies Washington en Taipei kunnen verwachten.

Belangrijkste bondgenoot

De Taiwanese president kwam vorige week aan in New York. Ze is vervolgens naar Belize en Guatemala gereisd, twee van de slechts dertien landen die nog diplomatieke relaties hebben met Taiwan. Het eveneens Centraal-Amerikaanse Honduras heeft die banden onlangs verbroken.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste militaire en politieke bondgenoot van Taiwan. Toch erkent ook Washington het eiland niet officieel als onafhankelijk. Amerika balanceert tussen twee standpunten: enerzijds wordt het zogeheten één-Chinabeleid van Peking erkend, maar tegelijkertijd houdt de VS Taiwan dus een hand boven het hoofd.