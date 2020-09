Lichte aardbeving bij Drentse Winde

Bij het Drentse dorp Winde is rond 01.40 uur een lichte aardbeving gemeten. De beving, met een kracht van 1,8, was volgens het KNMI op 3 kilometer diepte. Berichten over schade zijn er vooralsnog niet.

Winde ligt zo'n tien kilometer ten zuiden van de stad Groningen, dicht bij Groningen Airport Eelde.

Aan het begin van de maand waren er in Westeremden en Uithuizermeeden, allebei ten noorden van Groningen, bevingen van respectievelijk 2,0 en 1,9. Bevingen in het gebied worden vrijwel altijd veroorzaakt door gaswinning.