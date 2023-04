Jumbo-kopman Vingegaard wint in Baskenland en neemt leiding over van Schelling

Jonas Vingegaard heeft de derde rit in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma - en vorig jaar winnaar van de Tour de France - was na een loeizware laatste kilometer (met percentages tot 25 procent) de sterkste in een etappe over 154 kilometer van Errenteria naar Amasa-Villabona.

Vingegaard nam in het algemeen klassement de leiding over van Ide Schelling, die dinsdag met winst in de tweede rit de leiderstrui had veroverd. Vingegaard heeft vijf seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa (Team Bahrain).

Mollema in vluchtgroep

Met twee langere beklimmingen en een handvol steile pukkels was het wederom een zware rit. Nadat een vroege vlucht van zes renners op 25 kilometer was gegrepen, zagen Bauke Mollema, de Belg Laurens Huys en de Colombiaan Esteban Chaves hun kans schoon in de heuvelachtige finale.