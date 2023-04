Onderzoekers: griepepidemie is officieel ten einde

De griepepidemie die half december vorig jaar begon, is officieel voorbij, concluderen het RIVM, het Erasmus MC in Rotterdam en onderzoeksinstituut Nivel op basis van gegevens van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria.

Eind januari nam het aantal mensen dat zich met griepachtige klachten meldde bij de huisarts al af, maar de daling zette in eerste instantie niet door. Ook bleef het aantal monsters waarin het griepvirus gevonden werd hoog en nam het aantal zelfs weer toe.

De afgelopen twee weken daalde het aantal mensen dat met griepklachten naar de huisarts ging verder, tot op het niveau van voor de epidemie. Ook daalde het aantal monsters waarin het griepvirus werd vastgesteld.

Twee fases

Volgens het RIVM verliep de griepepidemie in twee fasen. Een eerste golf was te zien tussen half december en eind januari. Het hoogtepunt was in de eerste week van dit jaar, toen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gingen. Een tweede, mildere golf volgde daarna.

De deskundigen achten de kans klein dat er in de komende weken weer een nieuwe griepepidemie kan ontstaan. "Griep komt in Nederland meestal voor in de wintermaanden, het wordt daarom ook wel een seizoensgriep genoemd", aldus het RIVM.

"Ook andere luchtweginfecties komen vooral voor in de herfst- en wintermaanden. Toch kan het gebeuren dat deze virussen ook op andere momenten veel voorkomen, zoals het RS-virus dat in de zomer van 2021 veel voorkwam."