Hoe hard reden de treinen? Vijf vragen over het ongeluk bij Voorschoten

Het gaat nog tot zeker na Pasen duren voordat er weer treinen kunnen rijden tussen Den Haag en Leiden na het zware treinongeluk van gisteren. Nog altijd wordt op de locatie onderzoek gedaan. Vijf vragen over het treinongeluk.

Hoe kon het ongeluk gebeuren?

Dat is de hamvraag en daar is nu nog weinig duidelijkheid over. Onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt wat er precies is gebeurd, maar wil daar pas iets over zeggen als het onderzoek klaar is.

Wat zeker is, is dat rond 03.30 uur gisternacht een goederentrein tegen een mobiele kraan van bouwbedrijf BAM botste. Het bouwbedrijf was ingehuurd voor nachtelijk werk aan het spoor. Daarvoor werden twee van de vier sporen bij Voorschoten vrijgehouden. De goederentrein reed volgens ProRail waarschijnlijk niet op die twee sporen, maar op een van de andere twee.

Na de botsing reed een passagierstrein van NS op resten van de mobiele kraan. Waarschijnlijk zijn delen van de kraan door de botsing met de goederentrein terechtgekomen op het spoor van de passagierstrein. Hoeveel tijd er tussen de twee botsingen zat, is nog onbekend. Lezingen van getuigen lopen uiteen van minder dan een minuut tot vijf minuten.

Hoe hard reden de treinen?

Van de goederentrein is dat nog niet bekend. Bij de passagierstrein wordt vermoed dat die een hoge snelheid had. Station Voorschoten was vlak bij, maar daar hoefde de reizigerstrein niet te stoppen. "Dat lijkt het vermoeden te bevestigen dat de passagierstrein daar een normale snelheid heeft gehad", zei ProRail-woordvoerder Aldert Baas in het NOS Radio 1 Journaal.