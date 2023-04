Man met bijl doodt vier jonge kinderen op dagverblijf in Brazilië

In de Zuid-Braziliaanse stad Blumenau heeft een man met een bijl een aanslag gepleegd op een kinderdagverblijf. Landelijke media melden dat vier kinderen zijn gedood. De politie heeft een 25-jarige verdachte aangehouden.

Er is sprake van vijf gewonden en een van hen verkeert in kritieke toestand. De overleden slachtoffers zijn drie jongens en een meisje tussen de 4 en 7 jaar oud, schrijft nieuwssite Globo.

'Hatelijke daad'

De gewapende man was vanmorgen (lokale tijd) het kinderdagverblijf binnengedrongen. Daar viel hij zowel kinderen als medewerkers aan. Vervolgens zou hij zichzelf hebben overgegeven. Zijn motief voor de aanval is onbekend; de man zweeg volgens de politie toen hij werd weggeleid.

President Lula spreekt van een onaanvaardbare tragedie. Op Twitter noemt hij de aanval een "hatelijke, absurde en laffe daad".

Meer aanslagen op scholen

De aanslag op een kinderdagverblijf is niet uniek in het Zuid-Amerikaanse land. In 2021 werd drie kinderen en twee volwassen gedood bij een vergelijkbare aanval in dezelfde staat. De dader had een dolk gebruikt.

Tien dagen geleden werd op een school in stad São Paulo een aanslag gepleegd met een mes. Een 13-jarige leerling stak een leraar dood en verwondde drie medescholieren. Het was de tiende aanslag op een school sinds 2011.