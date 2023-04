Edith Schippers stopt als president DSM, krijgt andere rol in fusiebedrijf

Edith Schippers treedt terug als president van DSM Nederland en Europa, ze krijgt een andere rol bij het bedrijf. De lijsttrekker van de VVD bij de Eerste Kamerverkiezingen wordt per 1 mei als president Nederland opgevolgd door vicepresident Joris de Beer.

Schippers werkt sinds 2019 bij het internationale chemieconcern, dat zijn hoofdkantoor in Heerlen heeft. Ze was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en was in twee kabinetten-Rutte minister van Volksgezondheid. Ze gold destijds als een van de belangrijkste adviseurs van Rutte en veel VVD'ers zien haar als een potentiële opvolger, mocht Rutte het premier- en partijleiderschap neerleggen.

Totdat de fusie van DSM met de Zwitserse geurstoffenfabrikant Firmenich is afgerond, blijft Schippers nog aan als president. Daarna wordt ze bij fusiebedrijf DSM-Firmenich verantwoordelijk voor de integratie en optimalisatie van het vastgoed van het bedrijf. De Europese taken die Schippers nu nog heeft, worden na afronding van de fusie op een andere manier ingevuld, laat DSM weten.

Eerste Kamerverkiezingen

Schippers was ook voorzitter van het pensioenfonds van het chemiebedrijf en bestuursvoorzitter van de organisatie Foodvalley, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een duurzaam voedselsysteem. Die taken draagt ze de komende maanden ook over aan haar opvolgers.

Op dinsdag 30 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten en de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de leden van de Eerste Kamer. Als VVD-lijsttrekker zal Schippers dan dus ook in de senaat komen.