Wiebes voltooit hattrick in Scheldeprijs, Philipsen oppermachtig bij de mannen

Ook bij de mannen eindigde de koers in een massasprint. De Belg Jasper Philipsen won de 111de editie, Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op de vierde plek.

Na 131 kilometer drukte ze in de massasprint haar wiel net iets eerder over de streep dan Charlotte Kool. De Italiaanse Chiara Consonni werd achter het Nederlandse duo derde.

Wiebes in een zetel

Zeven rensters hadden in de vrouwenkoers op vijftig kilometer van de meet de euvele moed om op avontuur te gaan. Bij het ingaan van de laatste van drie lokale ronden van zeventien kilometer rond Schoten koesterden ze nog een voorsprong van een minuut, maar niet veel later trokken de sprintersploegen de gashendel open. En daarmee was het snel gedaan met de vlucht.

De sterke SD Worx-formatie hielp Wiebes in een zetel richting de finishlijn en de 24-jarige Mijdrechtse maakte het karwei voorbeeldig af, al kwam DSM-troef Kool, vorig jaar nog haar ploeggenoot, nog akelig dichtbij. Maar ook zij kon Wiebes niet van haar 63ste profoverwinning afhouden.