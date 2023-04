Grote stalbrand in Sint Oedenrode, 9000 varkens omgekomen

Bij een veehouder in het Brabantse Sint Oedenrode heeft een grote brand gewoed in twee varkensstallen. Volgens de veiligheidsregio hebben zo'n 9000 varkens de brand niet overleefd. Inmiddels is het vuur onder controle.

De brandweer verstuurde een NL-Alert vanwege de rookontwikkeling. "Woon je in het gebied waar de rookwolken naartoe trekken, hou dan ramen en deuren dicht", zei een brandweerwoordvoerder bij Omroep Brabant. Volgens hem ging het om een voorzorgsmaatregel. Er zijn geen aanwijzingen dat asbest is vrijgekomen. Ook zijn er geen mensen gewond geraakt.

Rond 15.00 uur was de brand onder controle. Het nablussen kan volgens de veiligheidsregio nog uren duren. De oorzaak van de brand wordt na de bluswerkzaamheden onderzocht.