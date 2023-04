Gesprek tussen Franse bonden en premier loopt op niets uit, morgen weer protest

Franse vakbonden zeggen dat een ontmoeting met premier Borne om een oplossing te vinden in de Franse pensioencrisis uitgelopen is op een mislukking. Het gesprek had als doel om de spanningen tussen de bonden en de regering te verminderen, maar volgens de bonden is de premier niet van zins om ook maar iets aan te passen aan de omstreden plannen.

President Macron en premier Borne drukten vorige maand hun plan om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar door het parlement. Het parlement werd omzeild doordat ze een speciale grondwettelijke procedure gebruikten. De regering dat het Franse pensioenstelsel door de vergrijzing onbetaalbaar wordt als de hervorming niet wordt doorgevoerd.

Tegen de plannen wordt in Frankrijk al weken gedemonstreerd. In eerste instantie gebeurde dat vreedzaam, later liepen protesten uit op massale gewelddadigheden. Honderden mensen zijn sindsdien opgepakt.

Morgen opnieuw protest

Volgens de vakbonden wil Borne niet praten over het aanpassen van de pensioenplannen en was het gesprek om die reden een mislukking. "We hebben de premier opnieuw duidelijk gemaakt dat het intrekken van de wet de enige democratische uitkomst kan zijn", zei een woordvoerder namens de acht grootste vakbonden tegen het Franse persagentschap AFP. "Maar zij zegt dat ze de bestaande tekst wil handhaven. Een ernstig besluit."

De bonden spreken van "een klap in het gezicht" voor de Fransen die tegen de verhoging van de pensioenleeftijd zijn. Het hoofd van de vakbond CGT vindt dat de regering verantwoordelijk is voor de chaos in het land.

Voor morgen staat voor de elfde keer in Frankrijk een nationaal protest op het programma, met onder meer stakingen, blokkades en optochten. Bij voorgaande protesten deden honderdduizenden mensen mee. De grootste Franse vakbond vraagt zijn leden om aan de betogingen mee te doen. De voorzitter roept wel op de demonstraties vreedzaam te houden.