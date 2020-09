Gommers: we moeten meer uitleggen • Extra maatregelen in acht regio's ingegaan

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers zegt tegen het AD dat de actie #Ikdoenietmeermee van Famke Louise en andere BN'ers deze week hem aan het denken heeft gezet.

"Ik heb me afgevraagd hoe we met zijn allen communiceren. Ik en andere deskundigen komen eigenlijk steeds weer op tv als het aan het misgaan is. Ik bedoel dat we niet alleen maar moeten focussen op getallen, die besmettingsaantallen, de dagelijkse wisselkoersen, want dat is wat ik vooral zie", zegt hij tegen de krant. "Corona is ernstig, maar het is geen ebola waar hele steden door omvallen."

"We moeten de mensen méér vertellen wat er aan de hand is, uitleggen hoe we ervoor staan, want alleen zo krijg je de mensen mee", zegt hij. "Van angst zaaien en strenge maatregelen gaan alleen de hakken maar in het zand. Ik vond dat hele gedoe met die zware coronaboetes en dat je een strafblad hebt, echt niet goed. Dat is niet de manier waarop het in Nederland gaat werken. Want hoeveel maatregelen je ook neemt en hoe hard die ook zijn, het gaat pas echt werken als iedereen in Nederland meedoet. Dus meer uitleg en niet alleen maar naar die getallen kijken en waarschuwen."