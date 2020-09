Extra maatregelen in 8 regio's gaan in • Spaanse regering overweegt ingrijpen in Madrid

Het aantal coronabesmettingen in brandhaarden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, steeg de afgelopen week sterk. Maar ook in kleine gemeenten waar het de afgelopen maanden rustig was, dook het virus op.

In onder andere de gemeente Urk, het Noord-Hollandse Opmeer, Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, Eemnes in Utrecht en Baarle-Nassau in Noord-Brabant, raakten inwoners besmet, terwijl het virus daar wekenlang afwezig was.

In 350 van de 355 Nederlandse gemeenten werd de afgelopen zeven dagen het virus vastgesteld. De Friese Waddeneilanden, Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland, zijn de enige drie gemeenten waar nog geen enkele eilander positief getest werd sinds de uitbraak. In Delfzijl in Groningen en Vaals in Limburg kwamen de afgelopen week ook geen nieuwe besmettingen bij.

In Amsterdam werden de meeste besmettingen gemeld. De teller stond daar zaterdag op 11.553.