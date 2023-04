Honderden migranten gered op zee bij Malta

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na de eerste verzorging door AzG worden de migranten naar Italië gebracht. Het afgelopen jaar is het aantal bootmigranten dat Italië bereikt toegenomen. Volgens persbureau Reuters gaat het om 28.000 migranten dit jaar tot nu toe, ten opzichte van 6800 in dezelfde periode in 2022.

Italië heeft dit jaar een nieuwe wet aangenomen die het redden van bootmigranten bemoeilijkt. De rechtse regering van premier Meloni kondigde eerder al aan strenger te willen optreden tegen hulporganisaties; die vormen volgens het kabinet een aantrekkende kracht voor migratie.