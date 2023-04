Ceferin weer herkozen als UEFA-voorzitter; Noorse oud-voetbalster niet in bestuur

"In het maken van een speelkalender zijn we aan elkaar verbonden." Op zijn speech volgt een omhelzing tussen Infantino en Ceferin en een opvallend 'fotomoment' waarbij ze een voetbal in de handen krijgen gedrukt.

De afgevaardigden in Lissabon hoeven niet te stemmen. De voorzittersverkiezing gaat bij acclamatie, waarbij een applaus voldoende is. Ceferin krijgt een staande ovatie van de afgevaardigden.

"Mijn felicitaties voor het feit dat Aleksander Ceferin zonder tegenstander deze verkiezing ingaat," zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij zijn toespraak in de congreshal van Lissabon. Ook de Zwitser werd onlangs voor de tweede keer herkozen. Infantino had eveneens geen tegenstander.

Aleksander Ceferin is voor de tweede keer herkozen als voorzitter van de Europese voetbalfederatie UEFA. In 2016 verraste Ceferin door als grote onbekende Michael van Praag te verslaan in de strijd om de toppositie.

UEFA-voorzitter Ceferin is daarna veel feller in zijn toespraak: "FIFA zegt met zijn slogan dat ze het voetbal werkelijk globaal maken. Een mooie slogan, maar geloof me: het Europese voetbal is dat al. En hoewel we daarvan de vruchten plukken, betalen we er ook een prijs voor."

Diversiteit

"Voetbal is een inclusieve sport, die open staat voor iedereen", pleit Ceferin voor meer diversiteit.

Daarna is het de vraag of het congres daar een gevolg aan geeft in de verkiezing voor bestuurszetels. Voor het eerst neemt een vrouw, de Noorse oud-voetbalster Lise Klaveness, het daarin op tegen mannen.