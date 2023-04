Spakenburg gaat supporters confronteren met homofobe-spreekkoren: 'Dit is een smet'

Scheidsrechter Jeroen Manschot liet het tijdens de wedstrijd aan Simons of er moest worden doorgespeeld. De 19-jarige aanvaller, in Nederland vaker het mikpunt van spreekkoren van supporters van de tegenpartij is, koos ervoor om verder te spelen.

Spakenburg is van plan een deel van zijn supporters te gaan "confronteren" met hun gedrag tijdens de verloren bekerwedstrijd tegen PSV ( 1-2 ). Tijdens het duel van dinsdagavond op sportpark De Westmaat was PSV'er Xavi Simons regelmatig het mikpunt van spreekkoren.

"Ook ons is het opgevallen dat er gisteren spreekkoren zijn geweest; we zijn niet doof. In zo'n geval is de scheidsrechter leidend om het duel al dan niet stil te leggen", reageert Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek.

Hij zegt dat de tweededivisieclub er werk van gaat maken om de daders op hun gedrag aan te spreken. "We hebben niet de technologie om precies te kunnen terugzien wie wat heeft geroepen, maar we weten wel ongeveer uit welke hoek het komt", zegt Schoonebeek. "We gaan die jongens daarmee confronteren en dan moet daar vervolgens iets uitkomen."

"We hebben PSV duidelijk laten merken hoe ongemakkelijk we ons hierbij voelen, want zij vonden het schandalig. En wij willen dit uiteraard ook absoluut niet meer, want dit is een smet op een voor de rest geslaagd voetbalfeest."

De reactie van PSV-middenvelder Joey Veerman maakte overigens duidelijk dat profvoetballers, hoe wrang het ook klinkt, inmiddels wel wat gewend zijn in een voetbalstadion. "Als je op het veld staat, krijg je wel mee dat sommigen een beetje lelijk doen tegen sommige spelers. Ik vind dat een beetje kinderachtig, maar goed, dat hoort erbij", reageerde Veerman tegen Voetbal International.

Aanklager kan tuchtproces starten

De KNVB laat in een reactie weten het gedrag van de Spakenburgers te veroordelen. Het is onduidelijk of de voetbalbond een onderzoek start.

"Het is aan de thuisspelende club om in te grijpen bij wanordelijkheden in hun stadion", zegt de voetbalbond. "De onafhankelijke aanklager kan na de wedstrijd onderzoeken of dit had gemoeten en wat de argumenten waren. Vervolgens kan de aanklager besluiten om een tuchtproces richting de club op te starten. Daarbij speelt ook een rol in hoeverre de club zich inzet bij het opsporen van daders."