Man Schotse ex-premier Sturgeon opgepakt voor fraude met partijgeld

In Schotland is Peter Murrell, de man van voormalig premier Nicola Sturgeon, opgepakt op verdenking van fraude. In een verklaring meldt de Schotse politie dat hij is gearresteerd in het kader van een groot onderzoek naar de financiering van de Scottish National Party (SNP), de politieke partij van Sturgeon en ook Murrell.

De Schotse politie onderzoekt al maanden wat er is gebeurd met de ruim 600.000 pond die de partij wist op te halen tijdens een campagne voor een Schots onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Dat geld is nergens in de boekhouding van de partij terug te vinden. Vermoedelijk werd het gebruikt om andere kosten van de partij te betalen.

Opnieuw in opspraak

Tussen 1999 en dit jaar was Murrell algemeen directeur van de SNP en daarmee een prominent lid van de partij. Ook was hij nauw betrokken bij de verkiezingscampagnes van Sturgeon en haar voorganger Alex Salmond, maar hij is nu in korte tijd opnieuw in opspraak.

Afgelopen maand moest hij aftreden als algemeen directeur, nadat hij misleidende opmerkingen had gemaakt over het dalende ledenaantal van de SNP. Sinds 2019 zou het ledenaantal zijn teruggevallen van 128.000 naar 72.000, maar Murrell sprak die cijfers tegen. Uiteindelijk gaf de partij, na druk van leden en journalisten, de daling alsnog schoorvoetend toe.

Belangenverstrengeling

Maar ook daarvoor lag zijn positie al onder vuur. Zo bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over een groot geldbedrag dat hij aan de partij zou hebben geleend en door zijn huwelijk met Nicola Sturgeon werden er vraagtekens gezet bij zijn integriteit.

Na het onverwachte aftreden van Sturgeon als premier en partijleider werden binnen de partij verkiezingen georganiseerd voor een nieuwe leider. Kandidaten Forbes en Regan trokken toen al de onafhankelijkheid van de verkiezingen in twijfel. Uiteindelijk kwam Humza Yousaf als winnaar uit de bus, die naar verwachting het beleid van Sturgeon zal voortzetten.

De SNP heeft aan de BBC laten weten "volledig mee te werken aan het onderzoek", maar wil verder nog niet reageren.