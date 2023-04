Royston Drenthe werkt nu in de zorg, als zzp'er: 'Helpt mij betere persoon te worden'

"Tante Helen is verpleegkundige. Mijn moeder en tante werken in de zorg. Een paar jaar terug dacht ik al: 'Waarom ga ik niet ook opleidingen en cursussen doen en kijken wat dat met mij doet?'"

Maar de 35-jarige linkspoot is zeker niet alleen maar met voetbal bezig. Drenthe werkt namelijk inmiddels ook in de zorg, als zzp'er. "Mijn gehele familie heeft altijd in de zorg gezeten", verklaart hij zijn keuze.

Royston Drenthe speelde voor Feyenoord, Real Madrid en mocht één keer het shirt van het Nederlands elftal dragen. Nu is hij terug in Nederland en traint hij bij de amateurclub Kozakken Boys in Werkendam.

Het bleef niet bij opleidingen en cursussen. De voetballer wilde ook "eens gaan kijken hoe het op de werkvloer is". Laatst was Drenthe aan de slag op een afdeling voor mensen met dementie. "Er was een oude dame die de medecliënten aan het afschrikken was. Ze was een beetje agressief. Daar begeleid ik dan."

Betere persoon

En die werkvloer bevalt Drenthe goed. "Omdat ik een hele andere kant van de wereld zie. Het helpt mij met een betere persoon worden in deze maatschappij."

"Ik ben altijd de glamour gewend geweest in de voetballerij", kijkt Drenthe terug op zijn lange voetbalcarrière. Hij antwoordt dan ook vol overtuiging met "zeker weten" op de vraag of het hem als persoon verrijkt.

"En daar was ik ook naar op zoek. Ik heb veel getobd aan het einde van mijn carrière", erkent hij. "Het feit dat je wel weet wat je wil gaan doen, maar op het moment dat je ergens aan begint je je afvraagt of dit het echt wel is wat je graag wil. Dat komt denk ik omdat je het voetbal nog niet helemaal kan loslaten. Dat gaat met stappen."