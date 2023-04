Vanavond op tv: Spannend stikstofdebat • VWS te weinig transparant • Afschaffing btw groente en fruit?

Het kabinet moet de Tweede Kamer er vandaag van overtuigen dat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen - met grote winst voor BBB - recht wordt gedaan. Het debat zal vooral gaan over het compromis dat de top van het kabinet vrijdag bereikte. Er werd afgesproken dat het stikstofbeleid op een lager pitje wordt gezet. Er is felle kritiek van de oppositie, van twee kanten: zowel van partijen die de stikstofmaatregelen willen vertragen als van fracties die juist een versnelling willen. Politiek duider Arjan Noorlander volgt het debat.

VWS hield coronadocumenten achter

De manier waarop het ministerie van Volksgezondheid (VWS) openbaarheidsverzoeken over corona afhandelt, belemmert de controlerende functie van de journalistiek en brengt de toegang tot overheidsinformatie in het gedrang. Dat staat in een kritisch advies van het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Te gast is Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht.