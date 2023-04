Australiër die meisje ontvoerde veroordeeld tot lange celstraf

Een man die in Australië een meisje van 4 ontvoerde en haar achttien dagen lang vasthield, is veroordeeld tot een celstraf van meer dan 13 jaar. Terence Kelly (37) had al toegegeven achter de ontvoering te zitten. Volgens psychiaters lijdt de man aan een "ernstige en complexe persoonlijkheidsstoornis".

Het meisje, Cleo Smith, werd ontvoerd toen ze lag te slapen in een tent op een afgelegen camping. Kelly stopte haar in zijn auto, reed 75 kilometer en sloot haar op in een slaapkamer. Meer dan honderd agenten zochten onder meer vanuit de lucht naar het meisje, en ook werd op diverse plaatsen de weg afgesloten vanwege het onderzoek.

Het meisje werd na een intensieve zoektocht door agenten gevonden, op een paar minuten rijden van haar ouderlijk huis. Voor haar is de ontvoering extreem traumatisch geweest, zei de rechter. De 4-jarige riep vaak de naam van haar moeder, maar Kelly zette daarop de radio veel harder om het geroep te overstemmen.

De rechter erkende dat de ontvoerder een moeilijke jeugd had gehad, maar zei dat het risico op herhaling groot was. Ze baseerde zich daarbij op een onderzoek door psychiaters. De man had voor zichzelf een "fantasiewereld" gecreëerd en zat ook zwaar aan de crystal meth, een zeer verslavende drug. Wat de man dreef is niet duidelijk geworden, van seksueel misbruik zou geen sprake zijn geweest.