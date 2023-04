Oude middensluis in Terneuzen opgeblazen, nu zonder problemen

De oostelijke wand van de oude sluis in Terneuzen is opgeblazen, dit keer met twee doffe plofjes. "Ze waren bijna niet hoorbaar en vrijwel niet te voelen", zegt een verslaggever van Omroep Zeeland. "Het 'spektakel' was vanmorgen dan ook snel achter de rug."

Er waren dit keer veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat bij de vorige, gecontroleerde ontploffing in dezelfde sluis problemen ontstonden: gebouwen stonden te trillen op hun grondvesten en er ontstond schade aan woningen bij de sluis. Nu lijken de eerste explosies zonder problemen te zijn verlopen, morgenochtend volgt een tweede, korte reeks van explosies.

In Terneuzen wordt al jaren gewerkt aan een grote nieuwe sluis, zodat ook heel grote vrachtschepen over de Westerschelde de havens van Terneuzen en Gent kunnen bereiken. Die wordt met 427 meter lengte, 55 meter breedte en 16,44 meter diepte een van de grootste sluizen ter wereld. Voor binnenvaartschepen is de nieuwe sluis een belangrijk onderdeel van de vaarroute Rotterdam-Parijs.

Serieuze dreun

Maar om de nieuwe sluis af te kunnen bouwen, moeten de kademuren van de oude, meer dan 113 jaar oude middensluis weg. Bij het slopen van de westelijke wand van de oude sluis, op 23 maart vorig jaar, ging het mis. Niemand raakte gewond, maar de knal was veel harder dan verwacht. "Een serieuze dreun, die gecontroleerde ontploffing", zei een bewoner van Terneuzen toen. "Ik stond op de Industrieweg te trillen op m'n benen. En dat was niet van de schrik." Een andere bewoner van de stad: "Ons hele huis stond te schudden. De deur vloog open, de muur schudde en het leek net alsof je op een schip stond."

Na de knal kwamen er ongeveer 200 schademeldingen binnen, vooral scheuren in gebouwen en gesneuvelde ramen. De aannemerscombinatie had met 13.000 kilo dynamiet veel te veel springstof gebruikt. "De berekeningen vertoonden gebreken", schreef minister Harbers (Infrastructuur) na de evaluatie van de knal aan de Tweede Kamer. "Hierdoor is mogelijk te veel springstof gebruikt en is deze in te korte tijdsduur tot ontploffing gebracht. Dit leidde tot meer trillingen dan vooraf ingeschat."

Proefploffen

De aannemerscombinatie die de sloop uitvoert, Sassevaart, bood excuses aan, vergoedde de schade en bereidde zich in overleg met Rijkswaterstaat veel beter voor op vandaag. In januari werden 'proefploffen' uitgevoerd, die informatie gaven over de hoeveelheid springstof die veilig gebruikt kon worden. Ook werd toen vastgesteld op welke afstand de hoeveelheden springstof geplaatst zouden moet worden en wat het juiste interval tussen de ploffen zou moeten zijn voor het beste resultaat.

De nieuwe sluis moet later dit jaar opengaan voor de scheepvaart. De kosten van de bouw bedragen bijna een miljard euro.