Camilla krijgt na kroning Charles titel koningin en niet koningin-gemalin

Door de scheiding van Charles en prinses Diana was de titel van Camilla lange tijd een controversieel onderwerp. Camilla zou hebben gezegd dat ze geen koningin wilde worden, waarna het paleis als alternatief met de titel prinses-gemalin kwam.

In januari maakte Buckingham Palace het programma rond de kroning van Charles bekend. Het formele deel van de kroning zal traditiegetrouw in de kerk Westminster Abbey in Londen zijn. Na afloop van de dienst zullen Charles en Camilla samen met andere leden van de koninklijke familie op het balkon van het paleis verschijnen. Ook zijn er in het weekend van 6 en 7 mei een concert in Windsor Castle, feesten op straat en lichtshows.