Willem-Alexander blikt terug op tien jaar koningschap in podcast met Edwin Evers

Koning Willem-Alexander en radiomaker Edwin Evers hebben een podcast gemaakt over het werk van de koning sinds zijn inhuldiging in 2013. In tien afleveringen blikt de koning telkens terug op een jaar.

De koning laat via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat hij met veel plezier heeft meegewerkt aan de podcast. "Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan."