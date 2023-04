Van blessure herstelde Van Baarle kan titel verdedigen in Parijs-Roubaix

Dylan van Baarle miste afgelopen weekeinde de Ronde van Vlaanderen door fysiek ongemak, maar is inmiddels fit genoeg bevonden om zondag van start te gaan in Parijs-Roubaix, de wielerklassieker over Noord-Franse kasseien die hij vorig jaar op zijn naam schreef.

Van Baarle was een kleine twee weken geleden onderuitgegaan in de E3 Saxo Classic en moest vervolgens even pas op de plaats maken. Een pijnlijke knie en heup kostten de renner van Jumbo-Visma behalve de Ronde van Vlaanderen ook Dwars door Vlaanderen.

De 30-jarige Voorburger, overgekomen van Ineos, was het seizoen uitstekend begonnen met een zege in de Omloop Het Nieuwsblad, eind februari zijn eerste koers in het shirt van Jumbo-Visma.

