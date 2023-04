Pelova moest 'even wennen' bij topclub Arsenal: 'Trainingen wel intensief'

Victoria Pelova maakte begin dit jaar de overstap van Ajax naar Arsenal. De 23-jarige middenvelder staat nu weer even op Nederlandse bodem, waar ze zich met Oranje voorbereidt op de oefeninterland tegen Duitsland.

"Het was wel even wennen", erkent Pelova. "Het is een andere cultuur. Ze eten bonen 's ochtends, maar ik vind het heel leuk, de meiden zijn heel professioneel."

Pelova moest niet alleen wennen aan de cultuur, ook aan de trainingsintensiteit. "De eerste weken hadden we nog niet zo veel wedstrijden en waren de trainingen wel intensief. En elke wedstrijd speel je tegen een topper. Bij het Nederlands elftal heb ik die wedstrijden ook gespeeld, dus ik wist een beetje waar ik aan toe was, maar ik vond het de eerste maand wel heel erg lastig."

"En je komt nieuw in een team", gaat ze verder. "Dat is altijd lastig, helemaal als je in de winter komt."