Treinstel ongeluk Voorschoten vandaag niet weggehaald, onderzoek gaat door

De wagons van de passagierstrein die na het ongeluk bij Voorschoten op het spoor en in een weiland liggen, worden vandaag nog niet weggehaald. Spoorbeheerder ProRail zegt dat op de plek van het ongeluk nog onderzoek wordt gedaan. Ook voor de berging moet een plan komen.

"Een berger bekijkt vandaag hoe het treinstel op de beste wijze weggehaald kan worden", zegt een ProRail-woordvoerder tegen de NOS. Daarna duurt het nog zeker 24 uur om een brugconstructie op te bouwen. Die is nodig omdat de trein voor een deel over een sloot ligt.

Ook twee wagons van de goederentrein die bij het ongeluk betrokken was, staan nog op de plek van het ongeluk. Een ander deel is naar een plek in de buurt verplaatst. Pas als alle treinen en wagons zijn weggehaald, kunnen het spoor en de bovenleiding worden hersteld.

Ondertussen gaan de onderzoeken naar het ongeluk door: het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie en een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.