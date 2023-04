Duizenden studenten naar rechter om energietoeslag

Er zitten duizenden rechtszaken aan te komen van studenten die eisen dat ze aanspraak kunnen maken op de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat gemeenten door het hele land rechtszaken kunnen verwachten.

Het gaat in totaal om meer dan 3000 zaken. Het juridische adviesbureau Legal Advice Wanted heeft er met 2500 de meeste in voorbereiding. Ook bij de Amsterdamse studentenvakbond Asva (460), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United (beiden 75) hebben studenten zich gemeld.

Het kabinet riep vorig jaar de energietoeslag in het leven om huishoudens te ondersteunen bij het betalen van de sterk gestegen gas- en elektriciteitsrekening. Studenten kunnen daar echter geen aanspraak op maken.

Volgens minister voor Armoedebeleid Schouten verschillen de woonsituaties van studenten te veel. Zo wonen sommigen nog bij hun ouders. Ook was ze bang dat te veel studenten de toeslag zouden krijgen. Als in een studentenhuis met twaalf mensen iedereen de toeslag zou krijgen, dan ontvangen ze veel meer geld dan nodig om de rekeningen te betalen.

Studenten in gelijk gesteld

Toch hadden veel studenten de toeslag wel degelijk nodig, zegt Joram van Velzen, voorzitter van de LSVb tegen de Volkskrant. "Sommige studenten zaten afgelopen winter bibberend op hun kamer, omdat ze hun verwarming uit hadden staan."

In een aantal gemeenten stapten ze al naar de rechter en met succes. In Nijmegen, Arnhem en Amsterdam werd geoordeeld dat studenten niet als groep uitgesloten mogen worden. Arnhem en Nijmegen pasten daarop het beleid al aan; daar kunnen studenten de toeslag aanvragen.

In Amsterdam, Wageningen en Tilburg maken studenten aanspraak op de 1300 euro als ze een eigen huis hebben en/of een energiecontract dat op hun naam is afgesloten. Maar dat gaat voor veel studenten niet op.

Slecht onderbouwd

De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de overheid, zei begin dit jaar al dat het besluit van Schouten om studenten uit te sluiten beter moet worden onderbouwd. Toch is minister Schouten van plan wettelijk vast te leggen dat studenten de toeslag niet krijgen.

Het is nog niet bekend of het kabinet dit jaar opnieuw met een energietoeslag komt, hoe hoog die dan is en wie er aanspraak op kan maken.