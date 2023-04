Trainer Spakenburg trots: 'Als je ergens in gelooft, kan je het zelfs PSV heel zwaar maken'

Echt nerveus werd Van Nistelrooij niet meer tijdens het duel. "Elke wedstrijd is een potentiele bananenschil", gaf hij toe. Maar: "Het doel is gehaald, daar hoef je verder niet meer moeilijk over te doen. We gaan de finale spelen en dat is geweldig."

"Gezellig knusjes", noemde Ruud van Nistelrooij het. De winnende PSV-trainer had complimenten over voor de zojuist verslagen amateurs van Spakenburg. "Het was een geweldige bekercampagne die zij hebben gedraaid."

Het Spakenburgse kunstgrasveld was kort na het laatste fluitsignaal al van de lokale fans. De interviews na Spakenburg-PSV (1-2) werden voor het gemak maar gedaan in de catacomben van de amateurclub. Daar was het overvol, het puilde uit van journalisten, spelers en joelende fans aan het eind van de tunnel.

"We staan in de finale. Hoe we gespeeld hebben, zijn we morgen weer vergeten", zei de PSV-middenvelder, toegevend dat het niet helemaal vanzelf ging. "Zij gooien gewoon de pot dicht. En dan schiet de linksback ook een bal binnen vanaf dertig meter, een wereldgoal."

In de drukke spelerstunnel, onder de muurschildering van Spakenburg - "Onze glorie, onze blauwen" - erkende Joey Veerman dat hij liever meer doelpunten had gezien. "Kijk je diep in mijn hart, dan wil je zo veel mogelijk goals maken. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we gewonnen hebben."

Over het eigen spel was de PSV-trainer kort. "Je moet zorgen dat je de tegenstander kapot speelt, dat je de bal houdt. We hebben drie kansen met Til gehad, na de rust komen we geweldig uit de kleedkamer. En je geeft de hele wedstrijd niks weg."

Die pegel kwam van de linkervoet van Dwayne Green, buurtcoach met roots in Barbados. De eerste amateurvoetballer ooit die scoort in de halve finales van de KNVB-beker. Het was enigszins een 'bewussie', ja. "Ik schoot 'm wel gericht", sprak de linksback na afloop.

"Ik dacht: gewoon schieten vanaf die positie. Dat-ie er zo in gaat, is geweldig. In zo'n wedstrijd met zo'n sfeer is het geweldig dat je zo'n goal maakt. We hadden echt een goal nodig, want die 2-0 viel snel. Daarna gaan zij drukken en een beetje tijdrekken, maar helaas. Zuur dat het zo afloopt."

"Tuurlijk zijn zij het betere team, maar we hebben laten zien dat we met strijd veel kunnen bereiken. We kunnen wel trots zijn hoe wij ons gepresenteerd hebben deze beker."