Schoonrewoerd redt enige supermarkt met energiezuinige vriezer

De enige supermarkt in Schoonrewoerd is gered. Even leek het erop dat de hoge energieprijzen het einde betekenden voor de winkel in het Utrechtse dorp. Maar bewoners zamelden geld in zodat de eigenaar een energiezuinige vriezer kon aanschaffen.

Ook gaan meer dan twintig vrijwilligers uit het dorp helpen bij het werk in de winkel.

"Ik heb ook iemand voor de vriezer", aldus supermarkteigenaar Ad de Jong bij RTV Utrecht. "Een pensionado dierenarts. Die komt iedere vrijdagmorgen en dan is de diepvries daarna netjes gevuld en gespiegeld."

Schoonrewoerd is een dorp met ruim 1600 inwoners tussen Leerdam en Culemborg. September vorig jaar sloeg De Jong alarm. Met de almaar stijgende energieprijzen zou het hem niet lukken om de enige supermarkt open te houden. "Waar we nu 1100 euro betalen voor de energie, komt er volgend jaar 3000 euro bovenop. Dat redden we gewoon niet meer", zei hij toen.

Daarmee zou niet alleen een winkel verdwijnen, maar ook een ontmoetingsplek. "Je moet het zo zien: wij zijn een soort lijm in het dorp. Hier komen mensen elkaar tegen, maken een praatje. En kun je ook nog je boodschappen halen. Als dat wegvalt... Dat zou vreselijk zijn."

Ook nieuwe koelingen

Maar dat liet het dorp dus niet gebeuren, blijkt nu. In totaal is 70.000 euro ingezameld zodat De Jong een nieuwe diepvries kon aanschaffen. Gisteren is die geplaatst. "Deze vriezers zijn veel zuiniger. Het scheelt zo'n 150 euro aan kosten per week", aldus De Jong. Een aanzienlijk bedrag voor de supermarkt. Door sowieso flink zuiniger aan te doen én straks ook nog nieuwe koelingen te plaatsen (ook gesponsord door het dorp) kan de winkel openblijven.

Schoonrewoerd helpt niet alleen met geld. Inwoners meldden zich ook aan als vrijwilliger. Om de voorraad te checken, producten te prijzen of een van de vele andere klusjes te doen, Hélène Broekhof helpt bij allerhande werkzaamheden in de supermarkt: van brood snijden tot kaas aanvullen en kassawerk. Zij woont pas een jaar in Schoonrewoerd en is net met pensioen. "Het leek me leuk om het dorp te leren kennen. Elke ochtend ontmoet ik weer iemand die ik nog niet eerder gezien heb."

Hechte gemeenschap

Wat het zegt over het dorp dat het lukt om een supermarkt open te houden? "Het is een hechte gemeenschap", vindt vaste medewerker Sandra Rijk. "Mensen hier hebben veel voor elkaar over."

Aan het eind van de dag is de diepvries geïnstalleerd en kan de stroom erop. De vrijwilligers staan klaar om de vakken te vullen. "Ik ben trots", zegt De Jong glunderend.

Ook elders in het land nemen bewoners vaak het initiatief om hun winkels te behouden. Vorig jaar augustus bijvoorbeeld redden de inwoners van Ilpendam, een dorp ten noorden van Amsterdam, hun enige supermarkt. Zij kochten zelfs het pand aan waar de winkel in zit. In het Groningse dorp Sauwerd richtten bewoners een coöperatie op en werden mede-eigenaar van hun enige supermarkt.