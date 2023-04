Olifanten lijken zichzelf te hebben getemd, net als mensen

Olifanten vertonen vriendelijk en sociaal gedrag, behandelen hun jongen met zorg en spelen graag. Alsof ze huisdieren zijn, zou je kunnen zeggen. Zelfs hun dna lijkt in een aantal opzichten op dat van huisdieren. Hoe kan dat? Olifanten hebben zichzelf getemd, net als mensen, denken wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Een bijzondere uitkomst, omdat tot nu toe alleen bij de mens en bij de bonobo's tekenen van zelfdomesticatie zijn gevonden. De onderzoekers hebben hun resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad PNAS.

Wat is zelfdomesticatie? Huisdieren en vee zijn minder agressief, spelen meer, hebben een langere kindertijd, minder haar en kinderlijker gelaatsuitdrukkingen dan hun wilde voorouders. Ze hebben die eigenschappen gekregen omdat wij ze hebben geselecteerd op tamheid en afgenomen agressie. Mensen hebben veel van die eigenschappen ook, zonder dat we ooit door een andere soort zijn getemd. Dat komt omdat we onszelf hebben getemd, zegt de zelf-domesticatiehypothese. In de afgelopen paar honderdduizend jaar kozen we steeds vaker voor minder agressieve partners om mee om te gaan en kinderen mee te krijgen, zodat we socialer en zachtaardiger werden. Dat maakte het makkelijker om in grotere groepen met elkaar samen te leven.

Olifanten staan behoorlijk ver af van de mens en andere apen, vertelt hoofdonderzoeker Limor Raviv. De laatste gezamenlijke voorouders van apen en olifanten leefden vele miljoenen jaren geleden. Dat kan in haar ogen betekenen dat veel meer dieren zichzelf hebben gedomesticeerd. "Er zijn veel mogelijke, interessante kandidaten", legt ze uit. "We zijn nu begonnen met onderzoek naar dolfijnen, walvissen en papegaaien. Er zijn aanwijzingen dat die voldoen aan de criteria voor zelfdomesticatie. De vraag is nu of we dat terug gaan vinden in hun gedrag en in hun genen." Volgzame genen Dat is namelijk een andere aanwijzing dat olifanten zichzelf hebben gedomesticeerd: dna. Getemde dieren hebben vaak genen die samenhangen met onder meer een volgzaam karakter en zachtere gelaatstrekken. Raviv en collega's vonden bij de olifanten 79 genen die bij andere dieren samenhangen met domesticatie.

Ons onderzoek laat zien hoe rijk en complex het karakter van dieren kan zijn. Onderzoeker Limor Raviv